Max Verstappen over de zeik: "Dit is niet Formule 1-waardig!"

Max Verstappen is op de tweede plek geëindigd in Jeddah. De race op het nieuwe circuit is driemaal gestart, veel uitvallers en verschillende straffen. Het was een race waar elke Formule 1-fan een kloppend hart van kreeg, maar Verstappen vond het maar niets.

De Nederlander moest iets na het midden van de race zijn eerste plek teruggeven aan Lewis Hamilton. Max reed rustig en de Mercedes-coureur kon er voorbij, maar dat deed hij niet. Hij knalde vol in op Verstappen. Uiteindelijk haalde Hamilton Verstappen nog in, hierdoor is het kampioenschap nog niet beslist.

Drive of the Day

Max werd uitgeroepen tot driver of the day. Tijdens dat interview na de race zei Verstappen: "Het is wat het is, maar dit is niet Formule 1-waardig met al die straffen."

Vervolgens kwam hij na de race boos aan:"Het was een behoorlijk bewogen race. Er zijn veel dingen gebeurd waar ik het niet helemaal mee eens ben, maar het is wat het is."

De coureur vervolgt: "Ik heb in ieder geval geprobeerd alles op de baan te geven en ik wist niet zeker of de banden het tot het einde volhielden. Even weinig grip naar het einde toe maar toch nog tweede. Volgende week wordt de beslissing genomen en hopelijk hebben we een goed weekend, maar het is te zien."