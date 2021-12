Leclerc bewijst team een dienst na klapper op vrijdag: "Was bang dat hetzelfde ging gebeuren"

Charles Leclerc nam sportief revanche in de Saoedische kwalificatie. De Ferrari-coureur crashte gisteren zwaar in de tweede vrije training en schreef zijn bolide volledig af. In de kwalificatie liet hij zich zien en reed hij een zeer knappe vierde tijd waardoor hij morgen vanaf de tweede startrij mag starten.

De Monegask was zeer in zijn nopjes met de dag. Hij besprak zijn succesvolle dag bij Sky Sports: "Ik ben heel erg blij, vooral na een hele moeilijke dag gisteren met de crash. Het was gisteren ook een goede dag tot de crash. Ik was gisteren zo blij met de auto en als je dan zo de achterkant verliest, dan is het moeilijk om het vertrouwen te vinden."

Bang

Leclerc deed vandaag wat hij moest doen. Toch schrok hij zich weer een hoedje: "Vandaag deden we het stapje voor stapje. In Q3 was ik in bocht 22 even heel erg bang. Ik dacht dat hetzelfde ging gebeuren omdat ik een enorm momentje had. Ik ben heel erg blij met mijn rondje."

Moeilijk

Het vertrouwen terug vinden na zijn megaklapper van gisteren was het moeilijkste voor Leclerc: "Het was echt moeilijk. We hebben het op de juiste manier aangepakt. Als we in de eerste bochten uit de problemen blijven, dan kunnen we een positieve race verwachten."