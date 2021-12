Breaking: Hamilton krijgt geen straf

Lewis Hamilton moest zich daarnet melden bij de stewards in Jeddah. Hij zou dubbele gele vlaggen hebben genegeerd tijdens de derde vrije training. De stewards hebben besloten dat hij geen straf krijgt na het vergrijp.

Max Verstappen reed voor de coureur en er was inderdaad dubbel geel. Max Verstappen hield zich er keurig aan, maar Mercedes-coureur Lewis Hamilton niet. De Red Bull Racing-coureur met nummer 33 kreeg in het verleden al vijf plaatsen gridstraf voor het negeren van dubbel geel.

De Mercedes-coureur heeft geen straf gekregen, want de borden gingen net uit op het moment toen Lewis aankwam. De coureur mag morgen in de race niet verder dan de zesde plek zakken, als Max wint. Want dan is Verstappen kampioen.