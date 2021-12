Vettel rijdt met speciale activistische helm in Saoedi-Arabië

Sebastian Vettel laat zich in Saoedi-Arabië weer eens van zijn activistische kant zien. De Duitse Aston-Martin coureur organiseerde op donderdag al een karting-clinic voor enkele Saoedische vrouwen en startte dan ook zijn initiatief #Race4Woman. In Jeddah zet hij dat initiatief nog wat kracht bij.

Introducing Sebastian's new #RACE4WOMEN helmet, raising awareness and spreading the word about his latest initiative. 💚