Horner heeft het naar zijn zin: "Geniet van ons gevecht met Mercedes en Lewis"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vervolgen aankomend weekend hun titelduel in Saoedi-Arabië. Voor het eerst sinds 2013 vecht Red Bull Racing weer om de wereldtitel. De Oostenrijkse formatie is er op gebrand om de wereldtitel te veroveren, zowel bij de coureurs als bij de constructeurs.

Red Bull-teambaas Christian Horner wil er in ieder geval alles aan doen om te mogen juichen in Abu Dhabi. Op de site van zijn team spreekt hij zich uit: "Ook al is het een zwaar jaar, de druk leggen we onszelf op. Door onze ervaring maken we ons alleen maar druk om de dingen waar we zelf controle over hebben."

Itens genieten

Horner geniet intens van het intense duel met concurrent Mercedes. De Brit benadrukt dat nog maar eens: "Ik geniet echt van dit kampioenschap. Ik geniet ook van het feit dat we kunnen vechten met Mercedes en Lewis. Het is tot nu toe een fenomenaal seizoen."

Familie

Toch vlucht Horner soms weg van zijn hectische leven als teambaas. Hij weet dat zijn werk niet het allerbelangrijkste in de wereld is: "In de Formule 1 redden we geen levens. We zijn gewoon een sport. Het is een intense competitie maar er zijn andere dingen die belangrijker zijn. Ik kom tot rust door wat tijd door te brengen met de familie en door de honden uit te laten."