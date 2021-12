Kan de mogelijke komst van Volkswagen bijdragen aan de comeback van de Duitse GP?

De Formule 1-kalender voor 2022 is overvol. De heren coureurs trekken aankomend seizoen de gehele wereld over en zullen racen in veel verre oorden. Toch ontbreekt er een land op de kalender waar veel mensen van balen dat het verdwenen is, het gaat hier over Duitsland.

Een officiële Duitse Grand Prix ontbreekt al weer enkele jaren op de Formule 1-kalender. Vorig jaar werd er door de coronacrisis wel gereden op de Nürburgring maar die race ging de boeken in als de Eifel Grand Prix. De laatste echte Grand Prix van Duitsland vond plaats in 2019 en was een waar spektakelstuk.

Entry fee

Maar de door Max Verstappen gewonnen race op de Hockenheimring kreeg geen vervolg. De hoge entry fee is niet te betalen voor de organisatie en in de wereld van de Formule 1 betekent dat, dat de race niet door kan gaan. Andere landen kunnen wel diep in de buidel tasten en nemen fluitend het plekje van de Duitse Grand Prix in.

Boegbeeld

Wat ook meespeelt is het ontbreken van een echt Duits boegbeeld op de huidige startgrid. Sebastian Vettel rijdt niet langer voor een topteam, Mick Schumacher is pas net begonnen en Mercedes heeft geen Duitse coureur en zelfs geen Duitse teambaas.

Domenicali

Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali baalt van de Duitse afwezigheid. Tegenover Auto, Motor und Sport spreekt hij zich uit: "Ik vind het jammer omdat we zo niet het juiste antwoord geven aan de gepassioneerde fans daar."

Volkswagen

Maar mogelijk komt er hulp vanuit onverwachte hoek. Er gaan immers al maanden hardnekkige geruchten rond dat Volkswagen de koningsklasse van de autosport wil betreden. Het lijkt erop dat ze met toonaangevende merken Porsche en Audi de Formule 1 willen betreden.

Wake-up call

De mogelijke komst van deze Duitse auto-iconen kunnen zomaar voor een comeback van de Grand Prix zorgen. Ook Domenicali beaamd dit: "Ik kan niet iets over de VW-groep zeggen want het is niet mijn beslissing. Maar ik hoop dat elk nieuw element kan leiden tot een wake-up call. Dus als ze onderdeel willen worden van de familie zou dat meer dan welkom zijn."