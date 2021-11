Video: Red Bull rijdt een rondje door Jeddah

Aankomend weekend staat voor het eerst de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de planning. Nog nooit eerder reed de Formule 1 in het grote land in het Midden Oosten. De teams weten dan ook niet echt wat ze te wachten staat op het gloednieuwe circuit in Jeddah.

Red Bull Racing heeft in ieder geval een kijkje genomen in de stad. Dat hebben ze op een typische Red Bull-manier gedaan. Het team heeft een gelikt filmpje op social media geplaatst waar ze de historische binnenstad onveilig maken in een Formule 1-bolide.