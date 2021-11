Aston Martin wil Vettel sterkere auto geven: "Dan zal hij ook zijn werk leveren"

Sebastian Vettel maakte dit seizoen de overstap naar het ambitieuze team van Aston Martin. De viervoudig wereldkampioen had hoge verwachtingen van zijn transfer maar vooralsnog staat hij slechts twaalfde in de tussenstand en duelleert hij niet eens aan de kop van het middenveld.

Toch zijn ze er bij Aston Martin zeker van dat Vettel het team grote successen kan brengen. Teambaas Otmar Szafnauer is er heel duidelijk over. In gesprek met Motorsport-Magazin is hij vol lof: "Seb levert echt top werk voor ons. We genieten echt van werken met hem."

Szafnauer weet dat de huidige auto niet voor de gehoopte successen kan zorgen. Hij steekt de hand in eigen boezem: "Het is heel erg zonde dat we hem geen competitieve auto konden geven om vooraan mee te doen. Dit door de omstandigheden waarin we ons bevinden. Als we hem een betere auto geven, dan zal hij ook zijn werk leveren in de auto."