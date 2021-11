Helmut Marko: "Red Bull moet beter presteren"

Adviseur bij Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, stelt dat de RB16B in Qatar niet optimaal heeft gepresteerd. De 78-jarige Oostenrijker vergelijkt de performance met die van het zusterteam AlphaTauri.

"Gasly was in de kwalificatie bijna net zo snel met AlphaTauri als Verstappen met Red Bull", vertelde Marko aan Sport 1.

Marko vervolgt: "Als auto B succesvol is, dan is niet alles goed gegaan met auto A. Red Bull moet beter presteren in Saoedi-Arabië."

Max Verstappen kwalificeerde zich nog wel als tweede, maar wel met vier tienden achterstand op titelrivaal Lewis Hamilton. De andere Red Bull met Sergio Pérez kwam niet verder dan Q2.