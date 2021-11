Button gelooft in Williams-succes Albon: "Hij heeft het karakter en de snelheid"

Aankomend seizoen keert Alexander Albon weer terug in de Formule 1. De Thaise Brit verlaat het vertrouwde nest van Red Bull en volgt George Russell op bij het team van Williams. Het is afwachten hoe Albon hier gaat presteren maar de verwachtingen zijn in ieder geval hoog.

Albon was in 2020 nog de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Hij werd echter aan de kant geschoven en fungeerde dit seizoen als reservecoureur van het team en reed zijn competitieve rondjes in de DTM. Aankomend jaar mag hij zijn kunsten in de Formule 1 weer laten zien als teamgenoot van Nicholas Latifi.

Mentaal

Jenson Button heeft er in ieder geval vertrouwen in. De Brit is positief bij Sky Sports: "Hij heeft een volwassen karakter en hij heeft de snelheid. Ik denk dat het voor hem heel lastig was naast Max. Het liet zien dat de Formule 1 niet alleen draait om fit zijn maar ook om mentaal sterk zijn."

Groeien

Button vermoedt dat een nieuwe omgeving heel goed zal werken voor Albon. "Ik denk dat als je hem in een nieuwe werkomgeving naast Nicky neer zet, dat dat dan heel goed zal gaan. Ik denk dat ze heel goed gaan samenwerken en groeien als team."