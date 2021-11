Seidl walgt van uitspraken Wolff en Horner: "Je moet tijdens elke situatie respectvol blijven"

Niet alleen Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn in een fel duel verwikkeld, ook hun teams zijn daar mee bezig. Teambazen Christian Horner en Toto Wolff vechten een stevig verbaal gevecht uit in de media. Ze beschuldigen elkaar van allerlei zaken en dat leidt dan weer tot ergernis bij anderen.

Horner maakte het afgelopen weekend zo bont dat hij zich bij de stewards mocht melden. De Britse Red Bull-teambaas had zijn ergernis uitgesproken over een marshall waardoor Verstappen een gridstraf kreeg. Het leverde hem een ferme waarschuwing van de stewards op.

Entertainment

McLaren-teambaas Andreas Seidl is met zijn team ook in een pittig duel verwikkeld. Ze strijden met Ferrari voor de derde plaats in het kampioenschap. Hij merkt een significant verschil tussen de duels. Bij Autosport spreekt hij zich uit: "Het is anders dan onze gevechten verder naar achteren. Het is tot op bepaalde hoogte ook leuk voor de fans. Het is ook leuk voor de show want uiteindelijk is het ook entertainment."

Respectvol

Maar Seidl kan niet altijd genieten van wat zijn concullega's uitspoken. De Duitser is heel duidelijk: "Ik weet zeker dat enkele van de reacties van afgelopen week nooit van ons zouden komen in die situatie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je tijdens elke situatie respectvol moet blijven tegenover je tegenstanders, de FIA en de Formule 1."