Hamilton worstelt soms met auto: "Dit is echt een monsterlijke diva"

Voor het eerst in jaren heeft Lewis Hamilton weer echte concurrentie. De Brit strijdt met zijn Red Bull-uitdager Max Verstappen om de wereldtitel. De Mercedes-coureur kende dit seizoen wat problemen maar wist met overmacht de laatste twee races te winnen.

Toch is Hamilton sportief genoeg om toe te geven dat hij soms moeite heeft met zijn auto. Bij de BBC legt hij het uit: "Ik ben vooral heel erg blij met mijn inzet en mijn performance. Ik zou zeggen dat ik mij nu meer inzet dat ooit tevoren. Wat mij dit seizoen wel is opgevallen is dat de auto dit seizoen heel, heel erg lastig is om af te stellen."

Hamilton merkt dat hij zijn auto met fluwelen handschoentjes moet behandelen. Hij heeft dan ook een koosnaampje voor zijn bolide: "Dit is echt een monsterlijke diva. Het is heel moeilijk geweest om de auto in de juiste set-up window te krijgen. Als dat niet lukt, dan limiteer je eigenlijk je potentie."