Brundle ziet surreële titelstrijd: 'Zondag voelde meer als een film dan een race"

De titelstrijd ontvouwt zich dit jaar als een ware thriller. Lewis Hamilton en Max Verstappen leggen elkaar het spreekwoordelijke vuur aan de schenen en ook hun teams Mercedes en Red Bull gooien haast onophoudelijk met modder naar elkaar. In Qatar schreven ze weer een nieuw hoofdstuk in die strijd en de buitenwereld mocht mee genieten.

Op zondag ging het vooral over een voorval van een dag eerder. Max Verstappen en Valtteri Bottas verminderden hun snelheid niet onder gele vlaggen en kregen gridstraffen. Ondertussen voerden hun teams nog steeds een felle discussie over achtervleugels.

Bitterheid

Oud-coureur en commentator Martin Brundle weet niet wat hij allemaal meemaakt. In zijn column voor Sky Sports spreekt hij zich uit: "Nog nooit heb ik zo'n intense strijd meegemaakt. Dit seizoen bevindt zich in een waas van meningen, camerastandpunten, gegevens, informatie, desinformatie, social media en veel bitterheid en wantrouwen. Zondag voelde meer als een film dan een race."

Hoofdrolspelers

De hoofdrolspelers in die film zijn overduidelijk titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Brundle ziet de uitzonderlijke kwaliteiten van dit duo: "In het kunstlicht van Qatar reden Hamilton en Verstappen in een andere categorie. Hun snelheid lag zo hoog vooraan. Deze twee coureurs lijken bijzonder genoeg de rustigste leden van hun team."