Jos Verstappen beticht Mercedes van oneerlijk winnen: "Ze doen daar iets wat niet mag"

Het gesprek van de dag in de F1-paddock gaat met name over Mercedes, en dan specifiek over de achtervleugel van Lewis Hamilton. Vooral de betrokkenen geven er een mening over maar zeker bij Red Bull Racing wordt iedereen ernaar gevraagd.

Jos Verstappen is dit weekend in Qatar aanwezig om zijn zoon Max Verstappen te ondersteunen en die werd door de Telegraaf gevraagd naar zijn mening over de plotselinge snelheid die Mercedes heeft gevonden. Verstappen senior is zoals vaak uitgesproken en verdenkt Mercedes van het rijden met een illegale wagen.

Geloof ik niets van

Dat er spelletjes worden gespeeld is duidelijk. Mercedes noemt de sporen op de achtervleugel, waar Red Bull protest tegen in wil dienen, slijtage. Jos Verstappen: "Dat is echt geen slijtage, zoals ze bij Mercedes beweren. Daar geloof ik niets van."

"Ik ben heel benieuwd wat ze aan het doen zijn bij Mercedes. Zo’n enorm snelheidsverschil van de ene op de andere race, dat heb ik nog nooit in m’n leven meegemaakt. Ik vind echt dat autosportfederatie FIA daar heel goed naar moet gaan kijken."

Stuurbewegingen

Wat iedereen ook op is gevallen zijn de stuurbewegingen die Lewis Hamilton vorige week maakte, dat lijkt op de stuurbewegingen die vorig jaar met DAS werden gemaakt. Waarom het precies gebeurde is nog altijd niet duidelijk, en uiteraard ontkent Mercedes in alle toonaarden. De 49-jarige Verstappen: "Officieel mag het inderdaad niet, maar dat is nu juist het probleem. Op die beelden is toch te zien dat er iets aan de hand is. Na de race in Brazilië zie je ook dat Hamilton iets in z’n handen krijgt gedrukt van z’n trainer en daarna terugloopt naar zijn auto en in de cockpit duikt. Ik ben heel benieuwd waarom dat is. Als je alles bij elkaar optelt is het gewoon raar. Het is opvallend dat in deze fase van het seizoen ineens zo'n verschil wordt gemaakt."

Vermoedens van illegaliteit

Tot slot wordt de motor besproken die Mercedes zoveel vermogen zou hebben gegeven de laatste tijd. Het Duitse team wisselde meerdere keren motoren bij Bottas en Hamilton, incasseerde de gridstraffen hiervoor maar wist zonder moeite richting het podium te rijden of zelfs races te winnen.

Verstappen stelt dat er spelletjes worden gespeeld: "Ik geloof niet dat het verschil in snelheid alleen door de motor komt. Natuurlijk kunnen ze zo’n nieuwe krachtbron iets scherper afstellen. Ik zou sowieso alle motoren dezelfde software geven in de race, dan heb je dit gezeur ook niet. Maar wordt zo’n nieuwe Mercedes-motor echt na twee, drie races al zoveel minder? Dat kan ik me niet voorstellen. De laatste jaren hebben ze nergens last van gehad."

"Bottas heeft er nu al zes gebruikt, maar bij hem zie je dan weer niks bewegen bij dat stuur. Het lijkt er voor mij heel sterk op dat ze iets doen wat niet mag. Dat hoort gewoon niet. Ik wil best verliezen, maar het moet wel op een eerlijke manier gaan."