Ferrari werkt al bijna een jaar aan ontwerp van 2022-auto

Ferrari ligt op schema om in 2022 weer mee te doen om de overwinningen. Dat is althans het plan van het Italiaanse team, zo stelt coureur Carlos Sainz. De Spanjaard wist zichzelf dit jaar langzaam maar zeker in het team te werken als een volwaardig coureur en is nu volledig fit.

De 27-jarige Sainz werd door het team uit Maranello vastgelegd als vervanger van Sebastian Vettel, en presteert uitmuntend in bepaalde races, ondanks de sportieve crisis van Ferrari.

Auto al gezien

Veel energie is echter gestoken in het project voor 2022, wanneer er compleet nieuwe F1-wagens op de grid komen te staan en dus de kaarten opnieuw geschud zullen worden. Sainz heeft de nieuwe wagen van Ferrari bovendien al gezien: "We werken sinds januari aan dit project. Ik heb de windtunnel verschillende keren bezocht en heb vaak in de simulator gezeten, zoals je je kunt voorstellen."

"We bevinden ons nu in die ongemakkelijke fase waarin we inderdaad ons huiswerk aan het doen zijn, maar we weten niet waar de andere teams zijn. Dat zullen we pas weten in Barcelona", zei hij tegen Marca, verwijzend naar de eerste wintertest in februari.

"Maar ik kan je verzekeren dat Ferrari er alles aan doet om volgend jaar weer een winnende auto te hebben."

2022 auto's niet langzamer

Sainz heeft ook goed nieuws voor degenen die bang zijn dat de ingrijpende nieuwe regels voor 2022 het veld met maar liefst vijf seconden per ronde zullen vertragen.

"Dat was het gevoel in januari, maar als je met andere coureurs en andere teams praat, zeggen ze allemaal: 'Ze zijn niet langzaam meer'. Dat betekent dat iedereen zijn auto veel heeft verbeterd in deze maanden. Maar dat is ook waarom het ongemakkelijk is, omdat je je afvraagt ​​hoeveel ze zijn verbeterd en hoeveel je zelf de nieuwe auto hebt verbeterd."