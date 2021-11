Verwachtingen Verstappen niet optimistisch: "Het gat is te groot"

De Grand Prix van Qatar staat voor het eerst op de F1-kalender en dus is het circuit van Losail voor iedere coureur nieuw. De ontdekking zal vooral bij Lewis Hamilton een lach op zijn gezicht tonen, want hij verslond titelrivaal Max Verstappen met bijna 5 tienden in de kwalificatie.

Pessimistisch

De Red Bull-coureur is dan ook niet hoopvol over zijn kansen voor morgen. Het gat van 0.455 achter de Mercedes is te groot. Verstappen zei tegen Ziggo: "Er zat niet meer in helaas. Toen ik over de finish kwam dacht ik dat het een goed rondje was, maar toen hoorde ik het gat. Ja dat is best groot."

"We hadden sowieso niet het makkelijkste weekend om de auto af te stellen, maar dat gat is wel te groot vind ik. Evengoed toch tweede, er kan van alles gebeuren maar als je zo'n groot gat hebt verwacht ik in de race ook niet zoveel."

De tweede startplaats was het maximale voor de Nederlander, die aan de vuile kant van het circuit zal starten, al is het alsnog op de eerste startrij. "Ik weet niet of het een goede plek is, daar denk ik niet te veel over na. We zien het vanzelf wel. Gas erop en zoveel mogelijk punten halen", zo sloot Verstappen af.