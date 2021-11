Bottas terneergeslagen: "Ik heb geen idee wat er vannacht is gebeurd"

Valtteri Bottas zag er sterk uit in de trainingen maar moest in de kwalificatie weer zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Ook Max Verstappen was nipt sneller dan de Fin waardoor hij genoegen moest nemen met de derde plaats in Qatar.

De toch redelijk teleurgestelde Bottas verscheen na afloop van de kwalificatie voor de microfoon van interviewer David Coulthard. Zijn lichaamstaal was compleet anders dan die van zijn teamgenoot: "Het was een goed weekend tot de kwalificatie. Ik heb geen idee wat er vannacht is gebeurd."

Het zit Bottas goed dwars want hij blijft met vraagtekens zitten: "Ik heb mijn best gedaan. Maar ik ben nog steeds in de war over wat er vannacht is gebeurd. Ik heb niet veel te verliezen. Ik hoop dat de grip goed is op de schone kant van de grid. We hebben twee auto's tegenover Max en we kunnen iets bereiken."