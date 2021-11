Max Verstappen emotieloos na P2: "Je kon het al zien aan Checo"

Red Bull Racing stelde teleur tijdens de kwalificatie in Qatar. Op het nieuwe circuit voor de Formule 1 kwam Sergio Perez niet verder dan de elfde plaats, Max Verstappen finishte achter Lewis Hamilton op P2.

Verstappen hoopte op een pole, maar die kwam er niet. In zijn laatste rondje was er code geel, waarvan de Nederlander last had. Hij verbeterde uiteindelijk zijn tijd wel, maar moest wat inhouden na de gele vlag. De coureur moet het in zijn eentje opnemen morgen tegen twee Mercedessen. Valtteri Bottas finishte als derde.

Max Verstappen baalde van de kwalificatie en had gehoopt op een beter resultaat, maar hij is wel tevreden over zijn rondes: “Ik miste een beetje tempo. Ik denk dat het weer een beetje lastige kwalificatie was voor ons als team.”

Perez niet Q3

Max weet dat hij alleen moet vechten morgen, maar dat rekent hij Perez niet aan: “Je kon al zien, mede doordat Checo niet eens in Q3 kwam, dat we veel aan het worstelen waren. Toch nog steeds tweede, dat is dan wel verdiend.”



Over de race van morgen zei de 24-jairge Nederlander: “Het is nog niet gespeelt, want morgen is pas de race. Het is altijd moeilijk te zeggen omdat we hier nog nooit een race hebben gereden. We moeten gewoon aan onze start werken en zien waar we eindigen. We zullen ons nu volledig op de race moeten focussen.”