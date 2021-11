Het circuit van Qatar wordt in 2021 voor het eerst bezocht door de Formule 1 na het wegvallen van de GP van Australië. Tevens heeft de F1-organisatie direct een een tienjarige deal gesloten met het circuit dat in 2023 ingaat. De reden dat er in 2022 niet wordt geracet op het Losail International Circuit is vanwege het wk voetbal.



De baan is van oorsprong een MotoGP-circuit door ruime en snelle doordraaiers. Hieronder een video van Valentino Rossi die over het circuit raast met zijn tweewielerige bolide.Als video niet werkt, klik hier