Horner duidelijk over zijn band met Wolff: "Er is geen relatie, het is competitie"

De spanning tussen Red Bull Racing en Mercedes is om te snijden. De twee sterkste renstallen van de Formule 1 zijn in een hevige kampioensstrijd verwikkeld. Dat gevecht wordt door Lewis Hamilton en Max Verstappen op de baan uitgevochten terwijl de twee teambazen dat buiten de baan doen.

Red Bull-teambaas Christian Horner is duidelijk over zijn relatie met concullega Toto Wolff. Op de teambazen-persconferentie op de vrijdag is hij duidelijk: "Er is geen relatie, het is competitie. Ik denk dat respect en relaties twee verschillende dingen zijn. Ik hoef niet uiteten te gaan met Toto. Ik hoef zijn kont niet te kussen zoals andere teambazen doen."

Ook het inmiddels afgewezen protest van Mercedes over het bocht 4-incident was iets waar Horner zich groen en geel aan ergerde. "Als we die weg gaan bewandelen, dan wordt alles onder de loep genomen. Dan worden foto's van iPhones gezien als nieuw en belangrijk bewijs."