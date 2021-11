Montoya suggereert dat Verstappen wilde crashen met Hamilton

Voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya heeft zich afgevraagd of Max Verstappen een voorkeursbehandeling krijgt van de FIA ​​nadat hij niet is bestraft voor zijn verdedigende actie ten opzichte van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van São Paulo.

Hamilton baande zich een weg langs de buitenkant in bocht vier voor de leiding in de race in Brazilië toen Verstappen laat remde om te verdedigen, waarbij beide coureurs over de uitloopstroken reden. De beslissing om Verstappen niet te straffen tijdens de race leek in strijd met het precedent dat was geschapen voor dergelijke incidenten in Oostenrijk, waar Sergio Perez en Lando Norris vijf seconden straf kregen voor het dwingen van een rivaal naast de baan.

Tijdens een gesprek met Will Buxton plaatste voormalig Williams- en McLaren-coureur Montoya vraagtekens bij het gebrek aan consistentie. De Colombiaan vroeg zich af: "In Oostenrijk, toen coureurs naast elkaar reden en de man aan de buitenkant niet genoeg ruimte kreeg in de bocht omdat er grind was, werden ze bestraft. Hoe rechtvaardig je dat?”

"Waarom komt Max hiermee weg en sommige andere jongens niet? Ik bedoel, passen ze de regels voor iedereen hetzelfde toe? Of wordt Max anders behandeld omdat hij jong is of hoe je het ook wilt noemen? Ik ga een andere naam benoemen. Als Nikita Mazepin dat deed, zou hij dan gestraft worden?"

Crashen om voordeel te behalen

Verstappen leidde Hamilton met 21 punten na de sprint, waarbij Hamilton wist dat een DNF in deze fase van het kampioenschap catastrofaal zou zijn in de jacht naar wereldtitel nummer acht voor de Brit. Montoya suggereerde dat Verstappen wist dat hij dichter bij de titel zou komen als de rivalen zouden botsen. Hij voegde eraan toe: “Mijn eerlijke mening, zoals ik denk dat Max ernaar kijkt, is: als ze crashen, krijgt hij punten. Zolang Lewis niet voor hem eindigt, is hij in een betere situatie voor het kampioenschap."

“Lewis reed naast hem en remde hem uit in de remzone. Er was geen sprake van dat hij de bocht zou halen, omdat ze zo laat remden. Ik denk niet dat Max de intentie had om de bocht te halen. Ik heb niets tegen Max. Ik mag Max en Red Bull eigenlijk heel graag, en ze hebben geweldig werk geleverd om het gevecht met Mercedes aan te gaan, maar ik denk dat ze verbaasd zijn over hoe goed Mercedes was."