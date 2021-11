Verstappen doet geen voorspellingen over Qatar: "Laten we maar wachten tot we er zijn"

Aankomend weekend staat voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 de Grand Prix van Qatar op de kalender. Veel coureurs hebben nog nooit geracet op Losail. Ook Max Verstappen heeft er nog nooit zijn rondjes gereden, de WK-leider zet voet op nieuw terrein.

De Red Bull-coureur is wel eens in het land geweest maar verder weet hij niet wat hij kan aantreffen. Op zijn eigen website blikt hij vooruit: "Ik denk dat ik maar één keer in Qatar ben geweest voor een prijsuitreiking. Ik kijk er dus naar uit om er heen te gaan. Het is een nieuwe baan voor de Formule 1. Ik ben benieuwd hoe dat bevalt. Hopelijk kunnen we er goed presteren. Het ziet er altijd tof uit als de MotoGP er racet."

Verstappen heeft dan ook geen idee wat hem te wachten staat in de zandbak. Hij kan dan ook moeilijk voorspellingen doen: "Dat is op dit moment lastig in te schatten. Laten we maar afwachten tot we er zijn. Ik heb op de simulator gereden om de bochten te begrijpen. Maar het zal fijn zijn om de baan in het echt te zien."