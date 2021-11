Marko schrok zich een hoedje: "Als dat zo is kunnen we titel vergeten"

Lewis Hamilton vloog afgelopen weekend over Interlagos. De Britse Mercedes-coureur had een nieuwe motor en die leek het fantastisch te doen. De regerend wereldkampioen startte de race als tiende maar kwam als overwinnaar over de finishlijn. Zijn enorme snelheid zorgt voor kopzorgen bij concurrent Red Bull.

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich in ieder geval heel erg veel zorgen. De Oostenrijker deelt zijn gedachtes met F1-Insider: "Als Hamilton ook zo superieur is in Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi, dan kunnen we deze titel vergeten. Ik heb nog nooit zo'n raketmotor gezien bij Mercedes. We konden hem niet bijhouden op de rechte stukken ook al reed hij met een Monaco-achtervleugel."

FIA

Marko heeft ook zo zijn twijfels over de krachten van Mercedes. Hij vermoedt dat het geen zuivere koffie is: "We maken ons vooral zorgen over twee dingen, die gaan we misschien ook doorsturen naar de FIA. Maar dit zal alleen gebeuren als we bewijs hebben dat er echt iets illegaals aan de hand is bij Hamiltons auto."

Ophanging & ICE

Het Duitse medium denkt te weten waar Marko naar verwijst. Hij zou gaan om Hamiltons inzakkende achterwielophanging. Ook zou Red Bull zich druk maken over de nieuwe ICE waar Hamilton zo veel succes mee boekte afgelopen weekend.