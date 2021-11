McLaren tast nog in het duister over uitvallen Ricciardo: "We verloren snelheid op de baan"

Daniel Ricciardo kende een zeer teleurstellende Braziliaanse Grand Prix. De Australische McLaren-coureur reed een vrij kleurloze race en moest vroegtijdig de strijd staken. Maar wat de reden van zijn uitvalbeurt is was nog niet geheel duidelijk. Ook voor het team zelf zijn er veel onduidelijkheden.

McLaren-teambaas Andreas Seidl tast zelf ook nog in het duister. De Duitse teambaas weet wel wat er om de baan gebeurde maar waardoor dat gebeurde is ook voor hem onduidelijk. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "We verloren snelheid op de baan."

Het kan namelijk zomaar zo zijn dat Ricciardo aankomend weekend een nieuwe chassis nodig heeft. Seidl: "Bij ons eerste onderzoek vonden we een technisch probleem, een scheur aan de chassiskant van de power unit installatie. Dat moeten we nu gaan onderzoeken. Ik kan je hier een betere update overgeven aankomende week in Qatar."