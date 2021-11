Lewis Hamilton raast langs Verstappen: "Deze is voor mijn vader"

In het land van zijn held Ayrton Senna verslaat Lewis Hamilton Max Verstappen: niet door tactische pitstops, maar puur duur te racen. En dat deden ze: de heren knokten voor wat zij waard zijn. Hoewel Verstappen de eerste aanval wist te pareren, was de tweede aanval van de snellere Mercedes onhoudbaar; Hamilton is 'over the moon', na het behalen van de Braziliaanse winst.

Felipe Massa komt wederom met een aantal verklaringen, observaties en meningen, waarna Hamilton vertelt: "Ik snap nu hoe het voelde voor jou, toen jij al die support kreeg in 2007, dit is zo'n geweldig land en ik ben zo dankbaar voor de geweldige support die wij hier krijgen. Ik weet hoe het voelt sinds Silverstone, waar ik zoveel steun kreeg. Sindsdien is het heel, heel moeilijk geweest voor ons. Gedurende het weekend was het heel vertederend", vertelt de Brit voordat hij het publiek nog eens bedankt in hun eigen taal.

Hamilton prijst en dankt zijn teamleden. "Vanaf de laatste op de grid naar voren vechten en dan weer een gridstraf krijgen dat was heel erg moeilijk. Maar ik moet aan mijn vader denken die mij herinnerde aan Bahrein 2003 waar ik laatste startte, maar finishte als eerste in de Formule 4. Dus, deze is voor mijn vader."

Hamilton wint vanaf de tiende startplaats dus de Braziliaanse Grand Prix. Dat is een bijzondere prestatie, maar het is de op een-na-laagste startplaats vanaf waar hij al eens wist te winnen in F1. In 2018 begon hij vanaf de veertiende stek en wist hij zich naar de overwinning te rijden. Hamilton wist eerder al 59 keer te winnen vanaf pole, 27 keer vanaf de tweede plek op de startgrid en zeven keer vanaf de derde startplaats. De overwinning in Brazilië is de 101ste keer dat Lewis Hamilton zegeviert in de Formule 1.