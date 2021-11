Windsor snapt boete Verstappen: "Vleugel werd onderzocht en Max zat er aan"

Al het gehele weekend in Brazilië gaat het over de achtervleugel-gate. De vleugel van Lewis Hamilton werd illegaal verklaard na de kwalificatie en hij moest de sprint als laatste starten. Max Verstappen kreeg dan weer 50.000 euro boete omdat hij voelde aan de gewraakte vleugel.

Journalist Peter Windsor denkt er het zijne van. Op zijn YouTube-kanaal komt hij met een interessante theorie over het incident: "Red Bull heeft het waarschijnlijk gevraagd om dat te doen. Net als Lewis, Valtteri en alle andere coureurs dat de hele tijd doen in opdracht van hun team."

Er was veel gedoe omtrent de straf omdat coureurs veel vaker aan elkaars auto zitten in het parc ferme. Windsor legt uit waarom het zaakje nu anders in elkaar stak: "Er is een regel die zegt dat het niet mag maar het wordt niet echt serieus genomen. In deze situatie was het anders omdat Lewis zijn vleugel werd onderzocht en Max er aan had gezeten. 50.000 euro is niets voor Verstappen maar het zorgt er wel voor dat het in de toekomst niet nog eens gebeurd."