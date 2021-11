Verstappen kan lachen om boete: "Hoop dat ze er lekker van dineren met veel wijn"

Max Verstappen kreeg zaterdag een boete van 50.000 euro voor het aanraken van Lewis Hamiltons illegale achtervleugel op vrijdag. Achteraf kon de Nederlandse Red Bull-coureur hartelijk lachen om de boete voor zijn overduidelijke inspectie werkzaamheden na de normale kwalificatie.

Verstappen loopt in ieder geval niet weg voor de zaakjes. Hij reageert bij Motorsport.com: "Ik was overduidelijk aan het kijken naar de achtervleugel. Ik bedoel, je kon op de video overduidelijk zien wat ik aan het doen was. Ik was aan het checken hoeveel de achtervleugel aan het doorbuigen was op dat moment. Het ging niet om DRS."

Van de boete ligt Verstappen overigens geen nacht wakker. Hij kan er wel om lachen: "Ik hoop dat ze er een lekker diner van hebben met veel wijn. Ik hoop op goede, dure wijn. Dat zou fijn zijn. Ze kunnen mij ook uitnodigen, ik betaal wel voor het diner."