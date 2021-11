Video: Vettel grapt: Ik ga Hamiltons achtervleugel aanraken!

Lewis Hamiltons illegale achtervleugel is het gesprek van het weekend. Max Verstappen inspecteerde de vleugel op vrijdag door er even aan te friemelen. Sebastian Vettel besloot na de sprintkwalificatie zijn grapjas weer aan te trekken en grapte over de boordradio eventjes Hamiltons vleugel aan te gaan raken.

the rear wing joke and the whole team laughing in the background, comedian 😂 pic.twitter.com/OIgWYOPzyL — comfort for vettel stans (@vettelcomfort) November 13, 2021

Zijn engineer reageerde met een grote lach terug terwijl op de achtergrond het gehele team in lachen uitbarstten. Vettel riep daarna dat hij de voorvleugel maar ging aanraken, hij ging er grinnikend vanuit dat dit maar 25.000 euro aan boetes zou opleveren.