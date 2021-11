Delegatie Mercedes na bijna een uur klaar bij de stewards

Mercedes-vertegenwoordigers hebben iets minder dan een uur gesproken met de stewards. Ze moesten zich verantwoorden voor de mogelijk illegale achtervleugel van Lewis Hamilton. Max Verstappen had eerder op de dag een kwartiertje nodig voor zijn gesprek met de stewards.

Meerdere in Brazilië aanwezige media melden dat de vertegenwoordigers het kantoortje van de stewards hebben verlaten. Ze moesten zich daar om 10:30 lokale tijd melden. Gisteravond moest een delegatie van Mercedes ook al op gesprek komen.

De verwachting is dat de stewards na aanleiding van dit nieuwe gesprek over zullen gaan tot een beslissing. Wat daar gaat uitkomen is nog niet bekend. Eerder moest Max Verstappen komen uitleggen of en waarom hij aan de achtervleugel van Lewis Hamilton zat. De stewards moeten in ieder geval opschieten want over een half uur begint de tweede training.