Max Verstappen meldt zich bij de stewards, na kwartier alweer buiten

Max Verstappen en Jonathan Wheatley van Red Bull hebben zich gemeld bij de stewards in Brazilië. De Nederlander moest zich verantwoorden voor nadat hij gisteren na de kwalificatie de mogelijk illegale achtervleugel van Lewis Hamilton aanraakte.

Max Verstappen heading to the FIA Office 9:27 local time #BrazilGP pic.twitter.com/D6D9dijRVD — Silja Rulle (@SiljaRulle) November 13, 2021

Verstappen moet bij de stewards tekst en uitleg geven over waarom hij aan de vleugel zat. Of Verstappen een straf krijgt is nog niet zeker. In principe zijn alle straffen mogelijk maar de meest waarschijnlijke straffen zijn een reprimande of een boete.

UPDATE 13:55: Verstappen was na een kwartiertje alweer buiten. Hij liet de aanwezige media weten dat hij er niets over kan zeggen.