Hamilton eert idool Ayrton Senna met speciale helm

Het is algemeen bekend dat Lewis Hamilton een enorme fan is van Ayrton Senna. De legendarische coureur is een enorme inspiratiebron voor de Mercedes-kopman. Aangezien dit weekend de Braziliaanse Grand Prix op de roller staat vind Hamilton het tijd voor een eerbetoon.

Yeah. We're gonna need that 1/2 scale. 😍 pic.twitter.com/Oyg6uC3PwT — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 11, 2021

De regerend wereldkampioen zal op het Autódromo José Carlos Pace met een speciale helm rond rijden. Op zijn helm zijn de kleuren van de legendarische helm van Senna terug te zien. Naast Hamiltons eigen paars zijn de groene, gele en blauwe accenten van Senna's helmontwerp duidelijk zichtbaar.