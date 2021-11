Formule 1 schrapt avondklok in Brazilië, geen problemen bij Red Bull

De Formule 1-organisatie komt de teams in Brazilië tegemoet door de gebruikelijke avondklok eenmalig te schrappen. Veel teams hebben immers last van de vertraagde vracht waardoor veel onderdelen te laat aankwamen op het Autódromo José Carlos Pace.

Het weer in Mexico was nogal onstuimig waardoor de vrachtvliegtuigen flink wat vertraging opliepen en de spullen van de teams veels te laat aankwamen. Veel teams hadden flink wat last wat de vertraging waardoor ze op donderdag hun gebruikelijke werkzaamheden niet konden verrichten.

Onder andere het team van Haas had veel last van de vertraagde vliegtuigen. Teambaas Günther Steiner liet aan de internationale media weten dat hij verwacht dat zijn manschappen nog tot ver naar middernacht aan de bak moeten. De Italiaan liet weten dat zijn motoren nog niet op het circuit waren.

Spullen Red Bull aanwezig

Eerder vandaag kwamen er geruchten dat Red Bull Racing één van de getroffen teams zou zijn die een groot deel van haar spullen niet heeft op het circuit van Interlagos. Een bron binnen het team vertelde aan GPToday.net vanuit Sao Paulo: "Wij zijn met zijn allen hard aan het werk, alle spullen zijn hier aanwezig en bij ons is alles op tijd geleverd, dus ook de auto's van Max Verstappen en Sergio Perez. We zijn goed voorbereid op dit weekend en gaan ervoor om de voorsprong in het kampioenschap weer uit te bouwen."