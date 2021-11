Newey wuift sleutel tot succes-rol weg: "Het is gewoon toeval"

Red Bull lijkt de afgelopen paar races wel te vliegen. De Oostenrijkse formatie won met Max Verstappen de laatste twee races en zijn teammaat Sergio Perez stond die twee keer ook op het podium. Als klapstuk is technisch mastermind Adrian Newey ook weer teruggekeerd bij het team.

Newey was een aantal maanden afwezig bij Red Bull Racing. Het technisch kopstuk was gewond geraakt bij een fietsongeluk tijdens zijn zomervakantie in Kroatië. Het is niet geheel duidelijk hoe ernstig het ongeval was aangezien Helmut Marko als Christian Horner allebei iets anders riepen in de media.

In ieder geval lijkt de comeback van Newey positieve invloed te hebben op het team. In de F1 Nation Podcast spreekt hij dit echter tegen: "Het is gewoon toeval. Ik geniet van het feit dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik terug ben, ik heb het gemist. Hopelijk kan ik iets brengen maar het is een fantastisch team. Ik probeer de gaten in te vullen als ik die zie."