Helmut Marko geniet van Verstappen: "Hij blijft ons verrassen"

Max Verstappen won afgelopen weekend op zeer dominante wijze de Mexicaanse Grand Prix. De Nederlander zette weer een stap in de richting van de titel. Toch kunnen ze bij Red Bull niet te lang blijven genieten, aankomend weekend staat immers de Braziliaanse Grand Prix op de planner.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook nog lang niet zeker van zijn zaak. De Oostenrijker weet dat Mercedes zich niet gewonnen zal geven. Marko spreekt met F1-Insider: "Mercedes is een extreem sterke concurrent. Wij moeten de druk blijven opvoeren en grote doelen stellen. We willen in Brazilië een dubbelzege boeken."

Marko heeft in ieder geval het volste vertrouwen in zijn pupil Max Verstappen. De Nederlander is immers nog steeds in een stevig duel verwikkeld om de wereldtitel. Marko is elke keer weer onder de indruk van Verstappen. De Oostenrijker steekt zijn waardering niet onder stoelen of banken: "Max blijft ons maar verrassen. Je denkt soms dat hij heeft gepiekt maar dan overstijgt hij zichzelf weer. Het is ongelofelijk wat hij allemaal kan op zijn jonge leeftijd.