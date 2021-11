Coulthard duidelijk over titelduel: "Beter voor de sport als Max wint"

Aankomend weekend gaat de titelstrijd weer onverminderd hard verder in Brazilië. Op Interlagos zullen Max Verstappen en Lewis Hamilton verder gaan met hun intense duel. Langzamerhand begint het gevecht wel tot een einde te komen. Veel oud-coureurs en analisten delen dan ook hun visie over de titanenstrijd.

Ook voormalige coureur David Coulthard kijkt met bewondering naar het duel. De Schot heeft niet perse een favoriet en denkt dan ook dat beide kemphanen een wereldtitel verdienen. Wel denkt hij dat de titel van één van de twee beter zou zijn voor de sport.

Exceptioneel

Coulthard spreekt zich uit in gesprek met talkSPORT: "Lewis en Max verdienen de titel allebei. De vraag is dus niet wie het meer verdient of wie de beste auto heeft. Het zijn allebei exceptionele atleten die op de toppen van hun kunnen presteren en dat doen ze op twee verschillende punten in hun carrière."

Max

Volgens de Schot steken de twee momenteel met kop en schouders boven alles en iedereen uit. Coulthard: "Het zijn gewoon racers zodra hun vizieren dicht gaan. Allebei zijn ze momenteel beter dan wie dan ook. Ik denk toch dat het beter is voor de sport als Max het kampioenschap wint."