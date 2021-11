Perez niet helemaal tevreden: "Natuurlijk wilde ik meer"

Sergio Perez zorgde voor een waar volksfeest door in Mexico naar het podium te rijden. De thuisheld werd derde en ging achteraf op de schouders in het dolenthousiaste Foro Sol. Maar toch is de Red Bull-coureur niet geheel tevreden met zijn zondag, er had meer ingezeten.

In de slotfase van de race kwam Perez heel dichtbij nummer twee Lewis Hamilton. Maar de Mexicaan kwam er niet langs. Op de persconferentie bespreekt hij dit: "Natuurlijk wilde ik meer. Ik wilde de race winnen en vanzelfsprekend zou een een-twee fantastisch zijn geweest voor het team. We zijn zo competitief dat we niet echt genieten van een derde plaats."

Maar voor het uitzinnige Mexicaanse publiek was dit wel anders. Onder luid gejuich en gezang nam Perez zijn trofee in ontvangst. Hij was dankbaar: "Dit is één van die dagen waarvan ik moet genieten. Het publiek en het zien van zoveel vrolijke mensen was speciaal voor mij. Bijna iedereen die mij al vanaf dag 1 steunt was op het podium."