Vettel geeft zichzelf punten cadeau: "Lieten vrijdag al zien goede pace te hebben"

Geheel onzichtbaar reed Sebastian Vettel zijn rondjes op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De Duitser reed echter een goede wedstrijd en wist zijn Aston Martin richting een aantal broodnodige punten te sturen. De viervoudig wereldkampioen was dan ook in zijn nopjes met zijn Mexicaanse middag.

Na afloop van de wedstrijd verscheen Vettel dan ook bij de internationale pers voor een praatje. Hij keek op de officiële site van de Formule 1 terug op de race: "Ik ben redelijk tevreden met onze performance vandaag. We lieten vrijdag al zien dat we competitieve long-run pace hadden en ik wist dat als we onze positie vast konden houden in rondje 1, dat er dan punten mogelijk waren."

Vettel was een van de mannen die opzichtig profiteerde van de chaos in de eerste bocht. Hij slalomde om de brokken heen en daarna werd het een zaak van concentratie. De Duitser spreekt zich uit: "Daarna reed ik op mijzelf voor het grootste gedeelte van de race maar wel met een aardige pace. Het was een solide weekend van het team en ik ben blij dat we aardig wat punten hebben gepakt."