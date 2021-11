Norris rijdt onzichtbare inhaalrace: "Een puntje is meer dan niets"

De Mexicaanse Grand Prix werd een ware teleurstelling voor McLaren. Het legendarische Britse team verloor de derde plaats in het constructeurskampioenschap aan Ferrari. Enig lichtpuntje van de dag was de sterke inhaalrace van Lando Norris. De talentvolle Brit moest achteraan starten door een motorstraf maar reed zich toch nog naar de tiende plaats.

De als achttiende gestarte Norris realiseerde zich als geen ander dat de race geen goud randje had voor McLaren. Tegenover de site van de sport sprak hij: "Natuurlijk was het niet de beste dag voor ons als team maar het was een goede dag vanuit mijn oogpunt."

Norris denkt dan ook dat hij gisteren het maximale resultaat heeft geboekt. Hij deelt zijn visie: "We wisten dat het lastig werd om door het veld heen te komen. Maar we deden vandaag het beste wat we konden doen. Ik denk niet dat er meer voor ons in het vat zat als je kijkt naar onze pace en de moeite die we hadden met inhalen en volgen. Een puntje is meer dan niets."