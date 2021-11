Bottas heeft een baaldag: "Zat vast in het verkeer"

Valtteri Bottas ging gisteren van hero naar zero. De Finse Mercedes-coureur vertrok in Mexico vanaf de pole position en kwam slechts als vijftiende over de finishlijn. Bottas zijn middag zat er eigenlijk al naar één bocht op aangezien hij werd aangetikt door Daniel Ricciardo.

Na de tik van Ricciardo viel Bottas helemaal terug naar de laatste plaats. Maar hij wist zich niet terug te vechten. Tegenover de media-afdeling van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "Het was een ongelukkige dag voor mij. Toen ik instuurde voor de eerste bocht werd in vanachter geraakt en spinde ik. Toen zat ik vast in het verkeer en kon ik geen progressie boeken."

Verkeer

Bottas kwam niet meer uit de drukte en had last van meerdere ongemakken. Het maakte zijn Mexicaans middag er niet beter op: "Ik gaf het alles maar het was lastig rijden in het verkeer omdat ik de remmen en de motor te warm liet worden. Dus ik kon niet langs de McLaren voor mij komen."

Snelste ronde

Toch bewees Bottas in de slotfase zijn team nog een dienst door de snelste ronde te pakken. Hierdoor pakte Max Verstappen geen extra puntje. Bottas: "De situatie met de snelste ronde was wel grappig. Het was niet makkelijk om een vrije plek te vinden op de baan maar uiteindelijk lukte het ons en was dat ene puntje weg bij Red Bull. Over het algemeen geen goede dag."