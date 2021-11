Ricciardo kijkt terug op startcrash: "Of je gaat voor dat gat of iemand anders doet het"

Daniel Ricciardo was de veroorzaker van een enorme chaos bij de start. De Australiër maakte een foutje en tikte Bottas aan. Ricciardo raakte zijn voorvleugel kwijt en reed een verloren race. Uiteindelijk kwam hij als twaalfde over de finish en verloor zijn team terrein op Ferrari.

Ricciardo besprak het startincident voor de camera's van Sky Sports: "Er was zeker een heleboel aan de hand. Ik heb nog geen herhaling gezien. De eerste honderd meter naar bocht 1 zijn altijd leuk met alle stof en slipstreams. Het is altijd chaos maar wel leuke chaos."

Hij legt ook eventjes uit hoe hij de crash met Bottas beleefde. "Tijdens het aanremmen was er ruimte aan de binnenkant bij Perez. Het was een zaak van je gaat voor dat gat of iemand anders duikt erin. In mijn herinnering had ik het onder controle. In het eerste gedeelte van het remmen kwamen we allemaal dichtbij de apex. We kwamen allemaal dichter op elkaar te zitten. Op het laatste moment probeerde ik vaart te minderen en Valtteri kwam langs. Dus het was een combinatie daarvan en we raakten elkaar."