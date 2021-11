Horner nog niet zeker van zijn zaak: "Denk niet dat we hun volledige potentieel hebben gezien"

Het was een succesvolle vrijdag voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie oogde snel en solide. Daarnaast waren zowel Max Verstappen als Sergio Perez al snel op stoom. Verstappen sloot de tweede vrije training af als snelste en zag dat de concurrentie wat moeite had in Mexico.

Red Bull-teambaas Christian Horner verscheen na de training voor de camera's van Sky Sports en besprak de dag: "Ik denk dat het een solide sessie was voor ons. Allebei de jongens lijken een set-up te hebben gevonden die ze fijn vinden. De short en de long runs zagen er aardig uit. Ik denk dat Mercedes nog wat achter de hand heeft gehouden, ik denk niet dat we hun volledige potentieel hebben gezien."

In de voorgaande jaren was Red Bull vaak in het voordeel in het hoger gelegen Mexico-Stad. Horner ziet dat het nu ook weer goed gaat: "De motor doet het goed op deze hoogte. We rijden met vleugels van hetzelfde downforce niveau als in Monaco. We zien al het gehele jaar dat het enkele tienden verschil is tussen de teams."