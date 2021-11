Legendarische Gabriele Tarquini stopt met racen

In navolging van Anthony Davidson en Kazuki Nakajima heeft een volgende racelegende zijn afscheid van de autosport aangekondigd. Voormalig Formule 1-coureur en touringcar-legende Gabriele Tarquini stopt er na dit seizoen mee. De Italiaanse WTCR-coureur heeft er bijna veertig jaar in de racerij opzitten.

Tarquini is inmiddels 59 jaar oud en kondigde gisteren zijn afscheid aan. Tegenover Motorsport.com ligt hij zijn pensioen toe: "Ik ben verdrietig, na een lange loopbaan waar soms geen einde aan leek te komen. Alles heeft een begin en een eind. Ik ben oud genoeg om dat te weten. Dit is het juiste moment."

De Italiaan stond aan de start van 38 Grands Prix maar probeerde zich veel vaker te kwalificeren. Tarquini kwam in de Formule 1 echter nooit verder dan teams als Osella of Coloni. In de touringcars bewees hij echter een fenomenaal coureur te zijn. Hij won meerdere kampioenschappen en werd in 2018 nog wereldkampioen in het WTCR. Hij sluit zijn loopbaan af bij het team van Hyundai.