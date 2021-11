Rosberg dacht na over invalbeurt: "Ik zou er fysiek niet tot in staat zijn"

Vorig jaar moest Mercedes voor de Grand Prix van Sakhir koortsachtig opzoek naar een vervanger voor de met corona besmette Lewis Hamilton. Uiteindelijk werd George Russell opgetrommeld maar er waren meer kapers op de kust. Nico Rosberg heeft namelijk heel kort overwogen eenmalig terug te keren.

De Duitser zou namelijk wel de telefoon opnemen. Maar hij beseft zich heus wel dat het zo goed als onmogelijk was. In zijn podcast besprak hij dit hersenspinsel in gesprek met Jenson Button. De twee enkelvoudig wereldkampioenen weten echter dat het onrealistisch is.

Fysiek

In de podcast geeft Rosberg aan waarom een comeback onmogelijk is: "Fysiek zou ik er niet toe in staat zijn. Ik zou het niet meer dan twee rondjes volhouden in deze auto. Mijn armen zouden helemaal stijf zijn, ik weet zeker dat ik het stuur na twee rondjes niet meer kan vasthouden."

G-Force

Maar ook de huidige hoeveelheid G-krachten zouden een probleem zijn voor Rosberg. Hij legt het uit: "Dan hebben we het nog niet gehad over mijn nek die tussen mijn benen zou vallen bij het aanremmen. Ik zou mijn hoofd niet omhoog kunnen houden."