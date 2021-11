Glock ziet voordeel voor Red Bull: "Mercedes kan niet meer volledig bouwen op Bottas"

De titelstrijd tussen Red Bull Racing en Mercedes bestaat uit nog vijf hoofdstukken. In die laatste races kunnen tweede coureurs Sergio Perez en Valtteri Bottas een belangrijke rol spelen. Maar het kan ook zomaar zijn dat Bottas er met de pet naar gaat gooien, hij is immers aan de kant geschoven voor 2022.

Oud-coureur en analyticus Timo Glock is zich ook bewust van dit feit. Glock denkt zelfs dat Mercedes niet meer voor de volle honderd procent kan rekenen op Bottas. De Fin heeft zich de afgelopen weken al vaak wat minder als tweede viool opgesteld door bijvoorbeeld ineens de snelste ronde weg te kapen voor de neus van Hamilton.

Bottas

Glock ziet het als een teken aan de wand. In gesprek met Speedweek gaan hij hierop in: "Ik denk dat Red Bull zich in een betere positie bevindt. Mercedes besloot al vroeg om Bottas te vervangen door Russell voor aankomend seizoen. Dat was duidelijk maar nu kan Mercedes niet meer volledig bouwen op Bottas."

Perez

Volgens Glock is dit een voordeel voor Red Bull. Bij het Oostenrijkse team is de situatie immers nogal anders. Glock: "Red Bull kan volledig vertrouwen op Perez. De Mexicaan zal Verstappen steunen. Sergio's toekomst is helder en hij zal er alles aan doen om de steun van zijn team te krijgen. Dat doet hij door Verstappen zo goed mogelijk te steunen."