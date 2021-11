Wolff legt uit wat zijn rol is tijdens de race: "Ben in staat boordradio's andere teams te monitoren"

Na jaren van dominantie krijgt Mercedes dit jaar kiezelharde concurrentie uit de hoek van Red Bull Racing. Het is voor hen dan ook van groot belang dat de tactische keuzes goed verlopen. Mercedes heeft met James Vowles een belangrijk kopstuk in handen op dit gebied maar Toto Wolff heeft ook hier een vinger in de pap.

Teambaas Wolff laat nu namelijk weten nogal betrokken te zijn bij de beslissingen omtrent de strategieën. Tegenover het Duitse RTL geeft de Oostenrijker tekst en uitleg: "Er is een grote groep mensen in Brackley die allemaal tools en wiskundige berekeningen hebben. Dat wordt allemaal meegenomen in de gesprekken die Brackley, James en ik hebben over het strategie kanaal."

In principe bemoeien Wolff en Vowles zich niet met wat coureur en engineer bespreken. Maar soms besluiten ze toch even in te grijpen. Wolff legt uit wat hij allemaal uitspookt tijdens de race: "Ik kijk niet naar specifieke data. Maar ik ben in staat om de boordradio's van andere teams te monitoren en ik kan zien op welke manier de race zich ontwikkeld."