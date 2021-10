Marko voorspelt: "Max moet nog twee races winnen en dan is hij veilig"

Helmut Marko denkt met enige teleurstelling terug aan de Grands Prix van Azerbeidzjan, Groot-Brittannië en Italië. De Oostenrijker vindt dat Max Verstappen met een veel grotere voorsprong de laatste 5 races van het seizoen in had moeten gaan.

De Nederlander gaat naar Mexico met een comfortabele voorsprong van 12 punten, maar als hij in Silverstone en Monza niet in aanvaring was gekomen met Lewis Hamilton en in Bakoe geen klapband had gehad, dan was de Red Bull-coureur misschien met een nog sterkere uitgangspositie aan de laatste races van het seizoen begonnen.

Geluk en tegenspoed

Red Bull's motorsport adviseur Marko zegt: "Voor de afgelopen drie races vreesden we eigenlijk dat we een grote achterstand zouden oplopen. Het komt erop neer dat we in die Grands Prix meer punten hebben gescoord dan Hamilton, vooral door de race van Hamilton in Turkije waar hij slechts vijfde werd, terwijl Max in Sotsji tweede werd, zeker ook door geluk, vanwege de regen."

"Maar nog opmerkelijker is dat we buiten onze schuld Bakoe verloren, Silverstone verloren en Hongarije verloren," geeft de Oostenrijker toe aan Motorsport.com. "Als je uitrekent hoeveel punten we verloren hebben, dan gaat het om meer dan 50 punten in die drie races. Daardoor staan we nu maar 12 punten voor... dus we hebben al die tegenslagen overleefd en we hebben ook de comeback van Mercedes kunnen evenaren."

Twee races winnen

Met nog vijf races te gaan, denkt Marko dat zijn protegé nog minstens twee overwinningen nodig heeft. Marko stelt: "Als we naar de resterende races kijken, moeten we nog minstens twee races winnen om redelijk veilig of, laten we zeggen, met vertrouwen de laatste race in te gaan."

"De hooggelegen circuits van Brazilië en Mexico zouden ons beduidend beter moeten liggen. Er is alleen al zoveel gebeurd dit seizoen. Zogenaamde Mercedes-circuits waren uiteindelijk geen Mercedes-circuits en hetzelfde geldt voor Red Bull-circuits."

Op de vraag wat hij denkt dat de kansen van de Nederlander zijn om aan het einde van het seizoen de titel te pakken, antwoordt Marko: "Als we de komende twee races winnen, dan is het 60-40 voor Max. Het is zo uitgebalanceerd dat de vorm van de dag, het asfalt en zelfs de temperaturen uiterst belangrijk zijn."