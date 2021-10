Vowles verklaart slechte opmars Bottas: "Je zag het overal in het veld"

Afgelopen weekend kreeg Valtteri Bottas weer eens een nieuwe motor en dus een bijbehorende gridstraf. De Fin kon echter amper door het verkeer heen komen en finishte teleurstellend als zesde. Bij Mercedes blijven ze echter vierkant achter Bottas staan ondanks zijn mindere prestatie.

Het was de verwachting dan inhalen goed mogelijk was op COTA. Voor Bottas bleek dit echter niet zo te zijn want hij had veel moeite om de auto's voor hem in te halen. Mercedes-bons James Vowles steunt Bottas in een video op het YouTube-kanaal van Mercedes: "Het was niet iets wat alleen Valtteri overkwam. Je zag het overal in het veld gebeuren."

Vowles zag namelijk dat ook Max Verstappen moeite had met inhalen. De Britse Mercedes-man legt zijn theorie uit: "In de eerste stint zat Verstappen zeven tiende achter Lewis voor de gehele stint. Hij was overduidelijk veel sneller maar hij kon er de hele tijd niet langs komen."