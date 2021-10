Danica Patrick verwacht veel van Hamilton: "Echte kampioenen weten hoe ze terug moeten komen"

Met zijn overwinning in Austin verstevigde Max Verstappen zijn leiding in het wereldkampioenschap. Toch is de strijd nog lang niet gestreden en kan Lewis Hamilton net zo goed aan de haal gaan met de wereldtitel. Oud-coureur Danica Patrick denkt dat het balletje zomaar Hamiltons kant op kan rollen.

De Amerikaanse was in Austin één van de analisten van Sky Sports. De voormalig NASCAR en IndyCar-coureur zag dat Hamilton zich opvallend kalm gedroeg. Ze sprak zich uit bij Sky: "Echte kampioenen weten hoe ze terug moeten komen. Ik vind dat Mercedes nog steeds een geweldige houding heeft. Zowel Toto als Lewis leken heel cool en kalm en ik denk dat dat zich gaat terugbetalen."

Patrick ziet dat er genoeg tijd is om terug te slaan. Ze denkt dat alles nog kan gebeuren: "Ik dacht dat Toto en Lewis heel kalm bleven. Aan het einde van de dag is er nog steeds een kwart van het seizoen over. Dat is nog veel en daarin kan veel gebeuren."