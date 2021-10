Sergio Perez kon niet drinken in de hitte van Texas: "Zwaarste race van mijn hele loopbaan"

Sergio Perez is tevreden met zijn derde plek. De Mexicaan had een lastige race en kon niet drinken terwijl de race in bijzonder warme temperaturen werd gereden. De Mexicaan bedankt de Spaanstalige in zijn eigen taal, langs het circuit zitten vele Perez-fans.

De teamgenoot van Max Verstappen kan niet voorkomen dat Lewis Hamilton tweede wordt achter Max Verstappen. Perez spreekt van een van de moeilijkste race van zijn loopbaan.

"Ik heb net heel veel water gedronken, want vanaf de eerste ronde was mijn water op. Ik kon helemaal niets drinken. Halverwege mijn tweede stint werd het behoorlijk moeilijk. Ik begon mijn kracht te verliezen. Ik denk dat dit de zwaarste race van mijn hele carrière was", vertelt de Mexicaan tegen Jenson Button vlak na de race.