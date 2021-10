Haarscheur in achtervleugel Verstappen zorgde voor samengeknepen billen bij Red Bull Racing

Red Bull Racing krabt zich nog met de vingers over het achterhoofd omdat nog niet duidelijk is hoe er een haarscheur kon ontstaan in de achtervleugel van Max Verstappen's bolide. Na de derde vrije training constateerde het team een zichtbare scheur in de achtervleugel. Uit voorzorg werd Perez' vleugel verstevigd en werd de achtervleugel van Verstappen na toestemming door de FIA gerepareerd. Toch stelde Red Bull dat er ondanks de snelle reparatie nog altijd geen duidelijkheid is waardoor die scheur is ontstaan.

Bij Sky Sports F1 zegt teambaas Christian Horner dat het allemaal wel even zorgde voor samengeknepen billen, omdat er snel gehandeld moest worden vooraf aan de kwalificatie.

"We weten niet of Max iets heeft geraakt, maar er was een behoorlijke scheur en dat was niet op de andere auto of andere vleugels. Wij kregen toestemming om het te verstevigen en zullen het vanavond nader inspecteren", zo vertelde Horner gisteren tegen de Britse TV-zender. Wat er uit die inspectie is gebleken is vooralsnog niet bekend.